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    Osmaniye'de tarihi eser operasyonu

    Jandarma ekiplerince durdurulan bir araçtan tarihi nitelikte olduğu değerlendirilen 432 tarihi obje ele geçirilirken, sürücü gözaltına alındı.
    • AA
    • 27.05.2020 - 16:37
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    Osmaniye'de tarihi eser operasyonu

    Osmaniye'de İl jandarma ekipleri, kültür ve tabiat varlığı kaçakçılığı yapılacağı yönünde aldığı ihbar üzerine harekete geçti.

    İhbar üzerine ekipler, durdurdukları otomobillerde arama yaptı.

    432 TARİHİ OBJE ELE GEÇİRİLDİ

    E.K. isimli şahsın kullandığı aracı durduran ekipler, araç içerisinde yaptıkları aramada 384'ü sikke olmak üzere tarihi nitelikte olduğu değerlendirilen 432 obje ele geçirdi.

    Otomobil sürücüsü ise gözaltına alındı.

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