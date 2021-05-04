Euro
10.0118
0.57%
Dolar
8.3289
0.99%
Altın
477.93
0.48%
Borsa
1.425
0.28%
Bitcoin
470.549
-3.34%
EXEN Coin
27.85
0.10%
21ºC
İstanbul
Çok bulutlu 21 C

    Osmaniye'de toprağa gömülü bomba bulundu

    Amanos Dağları'nda, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, toprağa gömülü mühimmat ve yaşam malzemeleri bulundu.
    • AA
    • 04.05.2021 - 09:03
    • Güncelleme : 04.05.2021 - 09:24
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Osmaniye'de toprağa gömülü bomba bulundu

    Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü özel harekat timleri, "Eren-8 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hasan Sevinç Operasyonu" kapsamında, Amanoslar'da arama tarama faaliyeti gerçekleştirdi.

    ELE GEÇİRİLENLER

    Timlerin tespit ettiği bir noktada, toprağa gömülü 13 kilogram patlayıcı madde, elektrikli el yapımı patlayıcı ateşleme düzeneği, kalaşnikof piyade tüfeği, 30 mermi, cep telefonu, battaniye, halı, sırt çantası ve kıyafet ele geçirildi.

    Delil niteliği taşıyan malzemelere ve mühimmata el konuldu.

    Amanos PKK

    Amanos PKK

    Amanos PKK

    Amanos PKK

    Amanos PKK

    Amanos PKK

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir