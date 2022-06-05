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    Osmaniye'de tünelden geçmek istemeyen kişi, ormanda kayboldu

    Osmaniye'de panik atak rahatsızlığı nedeniyle otoyoldaki tünelden otomobille geçmek istemeyen kişi, yürüyerek tünelin üzerinden geçmek isterken ormanlık alanda kayboldu. Arama çalışmaları sürüyor.
    • 05.06.2022 - 20:51
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    Osmaniye'de tünelden geçmek istemeyen kişi, ormanda kayboldu

    Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Bahçe ilçesi Kızlaç Tüneli'nde meydana gelen olayda İ.E. isimli bir vatandaş, Adana’dan memleketi Şanlıurfa’ya gitmek için arkadaşıyla birlikte otomobille yola çıktı.

    Panik atağı nedeniyle tünelden geçmek istemedi, araçtan indi

    TAG Otoyolu Bahçe ilçesi Kızlaç Tüneli'ne geldikleri sırada otomobili kullanan arkadaşına durmasını söyledi. Otomobili durduran arkadaşına “Bende panik atak var, sen arabayla geç ben tünelin üzerinden yürüyerek geçerim” dedi.

    Ormanlık alanda kayboldu

    Bunun üzerine otomobilden inen İ.E. tüneli yürüyerek geçmek isterken ormanlık alanda kayboldu. Arkadaşının haber vermesi üzerine olay yerinde jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

    İHA'nın haberine göre, şahsın bulunması için çalışma başlatan ekipler D-400 karayolu üzerinde bulunan bir dinlenme tesisinin güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

    Cep telefonunu otomobilden almadığı belirlenen İ.E. isimli şahsın minibüse binerek Gaziantep yönüne gittiği belirlendi.

    Osmaniye de tünelden geçmek istemeyen kişi, ormanda kayboldu #1


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