Euro
9.1301
1.16%
Dolar
7.5122
1.89%
Altın
443.58
1.25%
Borsa
1.53
-0.69%
Bitcoin
261.549
-12.84%
EXEN Coin
11.37
-2.31%
17ºC
İstanbul
Bulutlu 17 C

    Osmaniye'de turşu bidonunda uyuşturucu ele geçirildi

    Kadirli'de polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 15 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, turşu bidonuna gizlenmiş 580 gram uyuşturucu ele geçirildi.
    • DHA
    • 11.01.2021 - 16:30
    • Güncelleme : 11.01.2021 - 16:36
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Osmaniye'de turşu bidonunda uyuşturucu ele geçirildi

    Osmaniye'de, Kadirli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satışı ve tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları belirlenen 15 kişinin adreslerine baskın yaptı.

    TURŞU BİDONUNDA UYUŞTURUCU

    Ekipler, şüphelilerin tamamını gözaltına alırken evlerinde yapılan aramada 1 tabanca, 9 mermi, turşu bidonu içerisine gizlenmiş 580 gram sentetik kannabionid, 22 gram esrar, 14 gram esrar tohumu, 1 hassas terazi, 1 büyüteç, el yazması Arapça kitap, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen sikke, Arapça yazılar ve kartal figürü bulunan kolye ucu ele geçirdi.

    Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 6'sı tutuklanırken, 9 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Osmaniye de turşu bidonunda uyuşturucu ele geçirildi #1

    Osmaniye de turşu bidonunda uyuşturucu ele geçirildi #2

    Osmaniye de turşu bidonunda uyuşturucu ele geçirildi #3

    Osmaniye de turşu bidonunda uyuşturucu ele geçirildi #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir