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    Osmaniye'de havaya ateş açıldı: 3 yaralı

    Düziçi ilçesinde 3 maganda sokak ortasında havaya ateş açarak 3 kişiyi yaraladı. Olay sonrası yaralılar hastaneye kaldırılırken, jandarma arama çalışmalarına başlattı.
    • AA
    • 10.08.2021 - 02:11
    • Güncelleme : 10.08.2021 - 03:28
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    Osmaniye'de havaya ateş açıldı: 3 yaralı

    Osmaniye Düziçi ilçesinde havaya ateş açan şahıslar etrafa tehlike saçtı.

    Alibozlu Köyü Dereobası mevkisinde, bir evin önüne araçla gelen şüpheliler pompalı tüfekle havaya doğru ateş açarak kaçtı.

    JANDARMA PEŞLERİNE DÜŞTÜ

    Bu sırada evin balkonunda kız isteme ve tatlı merasimi için bulunan 3 kişi vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

    Yaralılar, ambulansla Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Jandarma ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

    Osmaniye de havaya ateş açıldı: 3 yaralı #1

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