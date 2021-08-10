Osmaniye'de havaya ateş açıldı: 3 yaralı

Düziçi ilçesinde 3 maganda sokak ortasında havaya ateş açarak 3 kişiyi yaraladı. Olay sonrası yaralılar hastaneye kaldırılırken, jandarma arama çalışmalarına başlattı.

Osmaniye Düziçi ilçesinde havaya ateş açan şahıslar etrafa tehlike saçtı.

Alibozlu Köyü Dereobası mevkisinde, bir evin önüne araçla gelen şüpheliler pompalı tüfekle havaya doğru ateş açarak kaçtı.

JANDARMA PEŞLERİNE DÜŞTÜ

Bu sırada evin balkonunda kız isteme ve tatlı merasimi için bulunan 3 kişi vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

Yaralılar, ambulansla Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.