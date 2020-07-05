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    Osmaniyeli gençten eski kaynanasına yazılı tepki

    Eşinden ayrılmasına sebep olarak gösterdiği kaynanasına tepki gösteren genç, otomobiline 'Kaynanam Bediha’dan kurtuldum' yazdırdı.
    • İHA
    • 05.07.2020 - 14:32
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    Osmaniyeli gençten eski kaynanasına yazılı tepki #1

    Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan ve 2 buçuk yıldır evli olan Hüseyin Çıtırık, eşi Rabia Çıtırık'tan boşandı.

    Genç adam, boşandığı gün mahkemeden çıkar çıkmaz eşinden boşanmasına sebep olarak gösterdiği kaynanası Bediha T.’ye tepki için otomobilinin arka camına “Kaynanam Bediha’dan kurtuldum” yazısını yazdırdı.

    "BOŞANMAMIZIN TEK SEBEBİ KAYNANAM"

    Boşanmasının tek sebebinin kaynanası olduğunu savunan Hüseyin Çıtırık, “Biz 2 buçuk yıldır evliydik. Evliliğimiz gayet güzel ve mutlu şekilde devam ediyordu. Ancak kaynanam Bediha T. hurafelere inanıyor, büyüler, muskalar yaptırıyor, iftiralar atıyor. Ben de kaynanamdan kurtulmanın mutluluğunu otomobilime böyle bir yazı yazdırarak buldum. Bacanağım var. Bacanağım öğretmen, onu da eşinden 3-4 defa ayrılık derecesine getirdi. Baldızım var, onu nişanlısından ayırdı. Ben eski kayınpederimden kaynanamı tedavi ettirmesini istiyorum. Eşimden ayrıldım kaynanamdan kurtuldum, bari tedavi olsun diğer bacanaklarım rahat etsin. Bu şekilde arabamla geziyorum. Soranlar oluyor, bu yazı nedir diyorlar, ben de açıklamamı yapıyorum.” şeklinde konuştu.

    Eşinden ayrılınca arabasına Kaynanam Bediha’dan kurtuldum yazdırdı

    Osmaniyeli gençten eski kaynanasına yazılı tepki #2

    Osmaniyeli gençten eski kaynanasına yazılı tepki #3

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