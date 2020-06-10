ÖSYM'den 2020 MSÜ'de alınan önlemlerle ilgili animasyon

Bina girişinde adaylara el dezenfektanı uygulanacak, maske ve el dezenfektanı dağıtılacak.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2020-MSÜ) için koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirleri animasyon filmle anlattı.

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, MSÜ'ye girecek adaylar için hazırlanan bilgilendirici animasyon filmini Twitter'dan paylaştı.

Buna göre, 2020-MSÜ 14 Haziran Pazar günü saat 10.00'da yapılacak. Adaylara 120 soru için 135 dakika süre verilecek.

SOSYAL MESAFE ÖNLEMİ

Sınav binaları sınav öncesi detaylı olarak temizlenecek ve dezenfekte edilecek. Sınav binalarının bahçelerine adaylar ve görevliler dışında hiç kimse alınmayacak. Sınav binasına girişte, bina içerisinde ve sınav binasından çıkışta adayların sosyal mesafeyi korumaları için görevliler tarafından yönlendirme yapılacak.

2020 MSÜ için alınan önlemlere ilişkin animasyon filmi VİDEO

İSTEYEN KENDİ MASKESİYLE SINAVA GİREBİLECEK

Bina girişinde el dezenfektanı uygulanacak, maske ve el dezenfektanı dağıtılacak. İsteyen adaylar kendi maske ve dezenfektanlarıyla sınava girebilecekler.

Sınav evrakı dağıtan görevliler, lateks eldiven kullanacak. Adaylar, sınav salonlarına geçip sıralarına oturduktan sonra sınav süresince maskelerini çıkarabilecekler.

EN FAZLA BİR YAKINLA SINAVA GELİNMESİ ÇAĞRISI

Videoda, adaylardan bina önlerinde yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için sınava en fazla bir yakınları ile gelmeleri istendi.

Sınav saatinden en az 1 saat 15 dakika önce sınav binasında hazır olunması uyarısı yapılan videoda, adayların saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacağı hatırlatıldı.