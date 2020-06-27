ÖSYM'den kitapçık paylaşımına soruşturma

Sosyal medyada sınav kitapçığını paylaşan şahıs hakkında yasal süreç başlatıldı.

Bugün yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavı gerçekleşti.

Sınav sonrası bir adayın kitapçığından bazı kısımların sosyal medyadan paylaşılması üzerine ÖSYM tarafından yasal süreç başlatıldı.

ÖSYM Başkanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, 2020-YKS'nin ilk oturumu TYT'nin 188 sınav merkezinde güvenle tamamlandığı belirtildi.

"YASAL SÜREÇ BAŞLATILMIŞTIR"

Yapılan açıklamada "Sınav tamamlandıktan sonra, sosyal medyada bir adayın kitapçığından bazı kısımların paylaşıldığı görülmüştür. Paylaşımlarda kitapçık numarası da belli olup sorumlu hakkında yasal süreç başlatılmıştır.

Yarın YKS'nin tüm oturumları tamamlandıktan sonra planlandığı gibi soruların tamamı kamuoyuyla paylaşılacaktır.

ÖSYM Başkanlığı olarak yarın gerçekleştireceğimiz AYT ve YDT oturumlarında tüm adaylarımıza başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi