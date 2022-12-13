Otellerde yılbaşı hareketliliği: Rezervasyonlar arttı

2022 yılının bitmesine kısa bir süre kala Edirne'de alışveriş hareketliliği yaşanırken, hazırlıklarını tamamlayıp müşterilerini beklemeye başlayan otellerin rezervasyonlarında da artış yaşanıyor.

2023'e sayılı günler kala, yılbaşı hazırlıkları da tamamlanıyor..

Yeni yıla Edirne'de girmek isteyen yerli ve yabancı birçok turist şimdiden otellerdeki yerini ayırtmaya başlarken, işletmeler de rezervasyonlarını almaya başladı.

Özellikle cuma ve cumartesi günleri Bulgaristan’dan gelen turistler, Edirne'deki otellerde konaklayarak rahatlıkla alışveriş yapma ve eğlenme imkanı buluyor.

2022 yılının bitmesine kısa bir süre kala kente akın eden turistler, yılbaşı gecesi için ise şimdiden otellerdeki yerini ayırtmaya başladı.

"Turist yoğunluğu var"

Hazırlıklarını tamamladıklarını ve yılbaşı için rezervasyonları almaya başladıklarını söyleyen Otel İşletme Sorumlusu Can Pektaş, "Gelecek olan misafirlerimizden rezervasyonlarımızı almaya başladık. Planlamalarımızı yaptık. Gerek İstanbul'dan gerek yakın bölgelerden yılbaşını Edirne'de geçirmek isteyen misafirlerimiz var. Aynı zamanda Edirne'de Bulgaristan'dan gelen turist yoğunluğu var. Onlar da yılbaşı için rezervasyonlarını yaptırmaya başladı. Otelimizde 30 ve 31 Aralık olmak üzere 2 gece konaklama şeklinde rezervasyonlarımız var. Hazırladığımız programla misafirlerimize güzel bir yılbaşı gecesi planlıyoruz. Yılbaşı sonrası da güzel bir sabah kahvaltısı ile misafirlerimizi ağırlamayı düşünüyoruz" ifadelerine yer verdi.

Bulgaristan'ın yanı sıra Balkanlardan da misafirleri beklediklerini aktaran Pektaş, planlamalarını yeni tamamladıklarını ve rezervasyonlarını almaya başladıklarını ifade etti.