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    Otobanda kazaya davetiye çıkaran tır şoförü

    İstanbul Mahmutbey Gişeler'de bir tır sürücüsü, trafik kurallarını hiçe sayarak hem kendisinin hem de diğer sürücülerin hayatlarını tehlikeye attı.
    • Haber Merkezi
    • 28.04.2020 - 02:03
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    Otobanda kazaya davetiye çıkaran tır şoförü

    Mahmutbey Gişeler-Edirne istikametinde seyreden bir tırın şoförü, emniyet şeridinden giderek, otombilleri sıkıştırırken bir yandan da tehlikeli makas yaparak trafikte adeta terör estirdi.

    Otobanda kazaya davetiye çıkaran tır şoförü

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