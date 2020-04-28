Otobanda kazaya davetiye çıkaran tır şoförü
İstanbul Mahmutbey Gişeler'de bir tır sürücüsü, trafik kurallarını hiçe sayarak hem kendisinin hem de diğer sürücülerin hayatlarını tehlikeye attı.
- Haber Merkezi
- 28.04.2020 - 02:03
Mahmutbey Gişeler-Edirne istikametinde seyreden bir tırın şoförü, emniyet şeridinden giderek, otombilleri sıkıştırırken bir yandan da tehlikeli makas yaparak trafikte adeta terör estirdi.
Otobanda kazaya davetiye çıkaran tır şoförü
GÖNDERİN YAYINLAYALIM
Görüntüler, Ensonhaber WhatsApp Hattı'na gönderildi.
Siz de haber değeri taşıyan görüntüleri gönderin, yayınlayalım: +90 533 378 20 00