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    Otobüse takılan patenli gençler tehlikeye aldırmadı

    İstanbul'da, İETT otobüsünün arkasına takılan patenli 5 genç trafikte tehlike saçtı. Koronavirüsten korunmak için maske takan gençler, patenleriyle otobüse takılıp canlarını hiçe saydı.
    • İHA
    • 28.05.2020 - 15:20
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    Otobüse takılan patenli gençler tehlikeye aldırmadı

    İstanbul Bahçelievler’de patenleriyle yolcu otobüsünün arkasına takılan 5 gencin tehlikeli yolculuğu, trafikte diğer araçlarda bulunanlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Trafikte tehlike saçan gençler, yoğun trafiğin olduğu caddede çevredeki diğer araç sürücülerinin tepkilerine aldırış etmedi.

    Otobüse takılan patenli gençler tehlikeye aldırmadı VİDEO

    MASKE VAR AMA TEHLİKEYE ALDIRIŞ YOK

    Canlarını hiçe sayan gençler bir yandan otobüse takılırken, aynı zamanda çevredeki sürücülere de el hareketleri yaparak tehlikeli hareketlerde bulundu.

    Gençlerin koronavirüsten korunmak için maske takması ve yaptıkları davranış ile canlarını tehlikeye atması dikkat çekti.

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