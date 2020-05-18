Otobüsle seyahat edenlerin sayısı günlük 3 bin 500'ü geçti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, şehirlerarası yolcu sayısının tekrar artış göstermeye başladığını söyledi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında, şehirlerarası otobüs yolculuklarına kısıtmalar getirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, şehirlerarası yolculuklara ilişkin son verileri paylaştı.

Bakan Karaismailoğlu, tedbirlerin etkisiyle otobüsle yolculuk yapan vatandaşların sayısının günlük 180 binlerden 300’ün altına düştüğünü bildirdi.

GÜNLÜK 3 BİN 500'Ü GEÇTİ

Karaismailoğlu, 16 Mayıs’ta yolcu sayısının ise 3 bin 500’ü geçtiği bilgisini paylaştı.

"ÖNLEMLERİN SONUÇLARINI ALIYORUZ"

Otobüslerde salgına karşı tedbirlerin aralıksız sürdüğünü vurgulayan Karaismailoğlu, "Önlemlerin sonuçlarını almaya başladık. Özellikle otobüs yolculukları başta olmak üzere koronavirüse karşı tedbiri elden bırakmıyoruz." dedi.

"VATANDAŞ, ARTIK OTOGARDA SABAHLAMIYOR"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, ayrıca sektöre yönelik kolaylaştırıcı tedbirler ve yasal düzenlemeler getirdiklerini belirterek, "Artık vatandaşlarımızın sefer bulunmaması nedeniyle otogarlarda sabahlamalarının da önüne geçtik.

Bu sayede otobüs firmalarının sefer sayısı ile birlikte yolcu sayısı da tekrar artış göstermeye başladı." ifadesini kullandı.