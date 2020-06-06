Dolar
6.7653
0.1851%
Euro
7.6312
-0.3486%
Altın
1685.17
-1.694%
Borsa
110021.83
0.4426%
G. Altın
366.799
-1.4336%
Bitcoin
65788.56
-0.186%
19ºC
İstanbul
Yer yer bulutlu 19 C

    Otomobil, yol kenarındaki dorseye çarptı: 2 ölü

    Adana'da Su birikintisine girip, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki dorseye çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 06.06.2020 - 04:01
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Otomobil, yol kenarındaki dorseye çarptı: 2 ölü

     

    Mece yarısı merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi Kıyıboyu Caddesi’nde, izinli olduğu belirtilen mahalle bekçisi Muhammet Ali Öksüz yönetimindeki 01 ADF 022 plakalı otomobil, iddiaya göre çiftçilerin tarla sulamak için kullandığı drenaj suyunun yola taşması sonucu oluşan su birikintisinden geçtiği sırada sürücüsünün direksiyon kontrolü yitirmesiyle yol kenarındaki dorseye çarptı.

    ARACIN İÇİNDE CAN VERDİLER

    Çarpmanın şiddetiyle otomobildeki Öksüz ile yanındaki arkadaşı Önder Büyükçiçek, araçta sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan Öksüz ve Büyükçiçek'in sağlık ekibinin yaptığı kontrolde yaşamını yitirdiği belirlendi.

    Cumhuriyet Savcısı ve polisin yaptığı incelemenin ardından cenazeler, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

    Görüş Bildir