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    Otomobile bağladıkları atı metrelerce koşturdular

    Osmaniye’de otomobilde seyir halinde olan 2 kişinin otomobile bağladıkları atı asfalt yolda dakikalarca koşturduğu anlar kameralara yansıdı.
    • İHA
    • 21.05.2020 - 22:58
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    Otomobile bağladıkları atı metrelerce koşturdular

    Osmaniye'de, 2 kişi bir atı otomobile bağladı ve atla beraber otomobille yol almaya başladı.

    Şahıslar atı, Osmaniye-Toprakkale yolunda dakikalarca koşturdu.

    Otomobile bağladıkları atı metrelerce koşturdular VİDEO

    VATANDAŞLAR GÖRÜNTÜLEDİ

    Yanından geçen diğer araçlara aldırmadan yollarına o şekilde devam eden otomobildeki 2 kişi ve atın otomobilin arkasında koşması başka bir araçta bulunan tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

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