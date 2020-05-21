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- Otomobile bağladıkları atı metrelerce koşturdular
Otomobile bağladıkları atı metrelerce koşturdular
Osmaniye’de otomobilde seyir halinde olan 2 kişinin otomobile bağladıkları atı asfalt yolda dakikalarca koşturduğu anlar kameralara yansıdı.
- İHA
- 21.05.2020 - 22:58
Osmaniye'de, 2 kişi bir atı otomobile bağladı ve atla beraber otomobille yol almaya başladı.
Şahıslar atı, Osmaniye-Toprakkale yolunda dakikalarca koşturdu.
Otomobile bağladıkları atı metrelerce koşturdular VİDEO
VATANDAŞLAR GÖRÜNTÜLEDİ
Yanından geçen diğer araçlara aldırmadan yollarına o şekilde devam eden otomobildeki 2 kişi ve atın otomobilin arkasında koşması başka bir araçta bulunan tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.