Osmaniye’de otomobilde seyir halinde olan 2 kişinin otomobile bağladıkları atı asfalt yolda dakikalarca koşturduğu anlar kameralara yansıdı.

Osmaniye'de, 2 kişi bir atı otomobile bağladı ve atla beraber otomobille yol almaya başladı.

Şahıslar atı, Osmaniye-Toprakkale yolunda dakikalarca koşturdu.

Otomobile bağladıkları atı metrelerce koşturdular VİDEO



VATANDAŞLAR GÖRÜNTÜLEDİ

Yanından geçen diğer araçlara aldırmadan yollarına o şekilde devam eden otomobildeki 2 kişi ve atın otomobilin arkasında koşması başka bir araçta bulunan tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.