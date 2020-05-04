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- Otomobilin hava filtresine saklanmış esrar ele geçirildi
Otomobilin hava filtresine saklanmış esrar ele geçirildi
Osmaniye'de jandarma ekiplerince durdurulan otomobilin hava filtresi bölümüne gizlenmiş 250 gram esrar bulunurken, iki şüpheli ise gözaltına alındı.
- AA
- 04.05.2020 - 18:48
Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gaziantep ilinden Osmaniye'ye uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine harekete geçti.
Ekipler, B.K yönetimindeki 27 plakalı otomobili Bahçe ilçesindeki uygulama noktasında durdurdu.
HAVA FİLTRESİNDE ESRAR BULUNDU
Narkotik köpeğiyle otomobilde yapılan aramada, aracın hava filtresinin bulunduğu bölümde paket halinde 250 gram esrar ele geçirildi, sürücü B.K. ve araçta bulunan H.Ç. gözaltına alındı.
Otomobilin hava filtresine saklanmış esrar ele geçirildi