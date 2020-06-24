Otostopla bindikleri araçta gasp yapan 3 kadın yakalandı

Afyonkarahisar'da bir şahsı gasp ederek kayıplara karışan ve haklarında çeşitli suçlardan arama kararları bulunun 3 kadın jandarmanın yürüttüğü operasyonla yakalandı.

Afyonkarahisar İI Jandarma Komutanlığı görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda 22 Mayıs 2019 tarihinde Dazkırı ilçe sınırlarında C.Ç isimli şahıs, 3 kadın tarafından gasp edilmiş, olay tarihinde bahse konu bölgede görgü tanıklarının beyanı ile 3 kadının otostop çektiği tespit edilmiş, fakat olay yerini gösterir herhangi bir kamera kaydına rastlanılamadığı için şahısların kimlik tespiti yapılamamıştı.



Gasp olayının gerçekleştiği bölgede ve çevresinde, gasp ve yağma olaylarının önüne geçebilmek maksadıyla, Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından "Önleyici Kolluk Devriye" faaliyetleri arttırıldı.

AYNI YERDE YAKALANIP GÖZALTINA ALINDILAR

Bu kapsamda 17 Haziran 2020 tarihinde icra edilen "Önleyici Kolluk Devriye” faaliyetinde bahse konu gasp olayının gerçekleştiği bölgede 3 kadın şahıs tarafından otostop çekildiğinin görülmesi üzerine şahıslar kimlik tespiti yapılarak gözaltına alındı.

SUÇ DOSYALARI KABARIK ÇIKTI

Yakalanan şahıslardan; S.D. isimli şüphelinin 2 yağma, 3 dolandırıcılık, 2 hırsızlık olmak üzere 7 ayrı suçtan, D.Y. isimli şüphelinin 5 hırsızlık, 1 dolandırıcılık, 2 yankesicilik 1 Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti olmak üzere 9 ayrı suçtan, G.Z. isimli şüphelinin ise 1 Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti 1, S.K.M. suçlarından kayıtları olduğu tespit edildi.

3 kadın şüphelilerin alınan ifadelerinde 22 Mayıs 2019 tarihinde meydana gelen ve C.Ç. isimli vatandaşın gasp edilmesi olayının failleri oldukları tespit edildi. Şüpheli S.D., D.Y. ve G.Z alınan ifadelerinin ardından yasal işlem başlatılarak adli makamlara sevk edildi.