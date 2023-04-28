Otoyolda zincirleme kazada 10 kişi yaralandı

İHA
Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Ceyhan'dan Adana'ya gidiş yönündeki Suluca mevkiinde, tanker, otobüs, tır, cip, hafif ticari araç ve otomobil olmak üzere 13 aracın karıştığı zincirleme 3 ayrı kazayı görenler durumu polise bildirdi.
10 yaralı hastaneye kaldırıldı
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
İnceleme başlatıldı
Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle otoyolda uzun araç kuyruğu oluşurken kazalarla ilgili inceleme başlatıldı.