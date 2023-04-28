Otoyolda zincirleme kazada 10 kişi yaralandı Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Adana istikametinde 13 araç zincirleme kazaya karıştı. 3 ayrı zincirleme trafik kazasında 1'i ağır 10 kişi yaralandı.

İHA

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Ceyhan'dan Adana'ya gidiş yönündeki Suluca mevkiinde, tanker, otobüs, tır, cip, hafif ticari araç ve otomobil olmak üzere 13 aracın karıştığı zincirleme 3 ayrı kazayı görenler durumu polise bildirdi.

10 yaralı hastaneye kaldırıldı

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

İnceleme başlatıldı

Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle otoyolda uzun araç kuyruğu oluşurken kazalarla ilgili inceleme başlatıldı.