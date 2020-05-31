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    Ovacık kırsalında 3 terörist öldürüldü

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, jandarmanın hava destekli operasyonuyla Tunceli'nin Ovacık kırsalında 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
    • AA
    • 31.05.2020 - 23:07
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    Ovacık kırsalında 3 terörist öldürüldü

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından "terörle mücadeleye" ilişkin paylaşımda bulundu.

    3 TERÖRİST DAHA ÖLDÜRÜLDÜ

    Bakan Soylu, şunları kaydetti:

    "Bu hafta sonu terör örgütü için kabus oldu. Kahraman jandarmamızın hava desteği ile yaptığı operasyonda Tunceli Ovacık kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi. Hafta sonu sadece yurt içerisinde 14 terörist etkisiz hale geldi."

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