Ovacık'ta gece güzelliği

Kış mevsiminin çetin geçtiği Tunceli'nin 1500 rakımlı Ovacık ilçesinde, gece, uzun pozlama tekniğiyle görüntülendi.

Türkiye’nin birçok bölgesinde kar yağışı etkili oluyor.

Hayat zorlaşıyor fakat güzellikleri de bir o kadar fazlalaştırıyor.

Tıpkı Tunceli'nin 1500 rakımlı Ovacık ilçesinde olduğu gibi…

BEYAZ ÖRTÜYLE KAPLI

Kışın en sert geçtiği illerden biri Tunceli… Kar kalınlığı alçak kesimlerde dahi 2 metreyi geçiyor.

Şehrin kuzeyinde yer alan Ovacık da tıpkı il merkezi gibi beyaz örtüyle kaplı…

DOĞA YILDIZLARLA BÜTÜNLEŞTİ

İsmini dağların arasında yer alan 74 kilometrelik ovadan alan ve il merkezine 65 kilometre uzaklıkta bulunan Ovacık, gece uzun pozlama tekniğiyle görüntülendi.

Munzur ve Mercan dağları arasındaki ilçede; doğa, yıldızlarla bütünleşerek büyüleyici bir görüntü oluşturdu.