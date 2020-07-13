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    Ozan Güven'e dava açıldı

    Ozan Güven hakkında, hakaret, cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kasten yaralama suçlarından dava açıldı.
    • Haber Merkezi
    • 13.07.2020 - 11:58
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    Ozan Güven'e dava açıldı

    Magazin gündeminde Ozan Güven'in sevgilisine uyguladığı şiddet konuşuluyor

    Kendisinden 17 yaş büyük olan oyuncu Ozan Güven ile aşk yaşayan Deniz Bulutsuz, sevgilisi tarafından şiddet gördüğü gerekçesiyle darp raporu alarak şikayetçi olmuştu.

    Ozan Güven’in hakaret, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kasten yaralama suçlarından cezalandırılması istendi.

    İddianame İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

    Ozan Güven'e dava açıldı #1

    13.5 YIL HAPİS İSTEMİ

    Ozan Güven’in 3 yıl 8 aydan 13,5 yıla kadar hapsi İsteniyor.

    Deniz Bulutsuz’un Ozan Güven’e karşı işlediği “basit yaralama” suçunun dosyası ise uzlaştırma bürosuna gönderildi.

    Ozan Güven'e dava açıldı #2

    Ozan Güven'e dava açıldı #3

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