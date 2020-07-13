Ozan Güven'e dava açıldı

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Ozan Güven hakkında, hakaret, cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kasten yaralama suçlarından dava açıldı.

Magazin gündeminde Ozan Güven'in sevgilisine uyguladığı şiddet konuşuluyor

Kendisinden 17 yaş büyük olan oyuncu Ozan Güven ile aşk yaşayan Deniz Bulutsuz, sevgilisi tarafından şiddet gördüğü gerekçesiyle darp raporu alarak şikayetçi olmuştu.

Ozan Güven’in hakaret, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kasten yaralama suçlarından cezalandırılması istendi.

İddianame İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

13.5 YIL HAPİS İSTEMİ

Ozan Güven’in 3 yıl 8 aydan 13,5 yıla kadar hapsi İsteniyor.

Deniz Bulutsuz’un Ozan Güven’e karşı işlediği “basit yaralama” suçunun dosyası ise uzlaştırma bürosuna gönderildi.