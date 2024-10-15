Özge Ceren’in ailesi, İzmir’deki elektrik akımına kapılma olayı için EPDK’dan idari soruşturma talep ediyor

DHA

Özge Ceren ve İnanç Öktemay'ın hayatını kaybettiği olayla ilgili ailenin talebi, EPDK'dan idari soruşturma açılması yönünde.

Olaya ilişkin detaylar ise dikkat çekiyor...

İzmir'de 12 Temmuz günü saat 18.00 sıralarında başlayan sağanak yağış sonrası kent merkezi Bayraklı ve Konak ilçelerinde bazı cadde ile sokaklar suyla dolarken, araç sürücüleri ve yayalar zor anlar yaşayarak ilerlemekte güçlük çekti.

Bu sırada, sağanaktan korunmak için kaçmaya çalışan Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Özge Ceren Deniz, suyla dolan yolda elektrik akımına kapıldı.

KALDIRILDIKLARI HASTANELERDE YAŞAMLARINI YİTİRDİLER

Onu kurtarmak isteyen İnanç Öktemay da akıma kapılıp, bir anda yere yığıldı.

Deniz ve Öktemay, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken İnanç Öktemay İzmir'de, Özge Ceren Deniz ise Osmaniye'de toprağa verildi.

KABLOLAR, 50 SANTİMETRE DAHA AŞAĞIYA ALINDI

Öte yandan, olay yerindeki mazgaldan 9 Ocak'ta dumanların çıktığı bir güvenlik kamerası görüntüsü de dikkat çekti.

Çevredeki esnafın durumu, o tarihte kurumlara ilettiği ve olay yerinde yapılan inceleme sonrasında belediye ve elektrik firmasının geldiği, çözüm için çalışma yaptığı kaydedildi.

Çalışma ile yer altında kablolar, 50 santimetre daha aşağıya alındı. Destek belediye hizmetlerinin kabloları kapatmasından sonra bölgede tekrar elektrik verilip, yol trafiğe açıldı.

30 KİŞİDEN 14'Ü TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında ilk olarak gözaltına alınan 30 kişiden 14'ü tutuklandı.

Ayrıca, hakkında gözaltı kararı verilen 2 şüpheliden birinin kanser tedavisi gördüğü, bir şüphelinin de yurt dışında olduğu bildirildi.

Tutuklanan sanıklardan Zekeriya T., daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

11 KİŞİ HAKKINDA DAHA GÖZALTI KARARI VERİLDİ

Soruşturmanın devamında 11 kişi hakkında daha gözaltı kararı verildi.

Savcılık talimatı ile 26 Temmuz'da Adana Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı eski İZSU Genel Müdürü Ali Hıdır Köseoğlu, Genel Müdür Gürkan Erdoğan, Genel Müdür Yardımcısı Serdar Sadi, Gediz Elektrik'ten Dağıtım Genel Müdürü Uğur Yüksel, Metropol Bölge Müdürü Ali Arcan, Sistem İşletme ve Bakım Müdürü Ekrem Yıldırım, Operasyon Direktörü Sefa Pişkinleblebici, Planlama ve Teknoloji Direktörü Necati Ergin, Yapım İşleri Saha Sorumlusu Mürsel Arıcı, Yapım İşleri Sorumlusu Uzman Alper Doğan ve Gediz Elektrik personeli Halit Özpelit gözaltına alınırken, sonrasında 11 şüphelinin tamamı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Geçen 6-7 Eylül'de görülen ve 2 gün süren duruşmada 13'ü tutuklu 9'u tutuksuz 22 sanığın dinlenmesinin ardından dava ileri bir tarihe ertelendi.

AİLENİN AVUKATI YAZILI AÇIKLAMA YAPTI

Yaşananlar sonrası Özge Ceren Deniz'in ailesinin avukatı Ayşe Sarıçiçek, yazılı açıklama yaparak, şu ifadelerde bulundu:

2 kişinin ölümüne ilişkin 'Bilinçli taksirle adam öldürme' suçundan görülen davanın ilk duruşmasında verilen ara karar gereği; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na (EPDK) müzekkere yazılarak elektrik dağıtım şirketi hakkında iddianame konusu olay yeri, hattı ve mahal veya bölgesine ilişkin olarak olay tarihi öncesinde herhangi bir idari ve cezai müeyyide uygulanıp uygulanmadığı, uygulanmış ise buna ilişkin bilgi ve belgelerin gönderilmesi istenmiştir.



EPDK, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı kamu kurumu olup, bağımsız nitelikte bir üst kuruldur. EPDK'nın başlıca görevi, elektrik piyasasını düzenlemek ve denetlemektir.

Ancak ne var ki; mahkeme tarafından yazılan müzekkereye, EPDK tarafından verilen cevabi yazıda 'Yaptıkları incelemede elektrik dağıtım şirketi hakkında herhangi bir idari ve cezai müeyyide uygulandığına dair kayda rastlanmamıştır' denilmiştir.

Sarıçiçek, olayda denetim görevini yerine getirmediğini belirttiği EPDK'nın da kusurlu ve sorumlu olduğunu belirterek kurumdan idari soruşturma yapmasını istedi.