Öznur Çalık: TMO kayısı alımına Pazartesi başlıyor

AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık TMO'nun Pazartesş günü kayısı alımına başlayacağını duyurdu.

AK Parti MKYK üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, önemli açıklamalarda bulundu.

"TMO KAYISI ALIMINA PAZARTESİ GÜNÜ BAŞLAYACAĞINI DUYURDU"

Milletvekili Çalık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın incir, kuru incir ve kuru üzüm müdahale alımlarına bu yıl kayısının da ilave edildiğine dair açıklamasını anımsatarak, “Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli biraz önce aradı ve Toprak Mahsulleri Ofisi’nin kayısı alımına Pazartesi günü başlayacağını ifade etti. Malatya’mıza, Malatya çiftçimize, üreticilerimize hayırlı uğurlu olsun” şeklinde konuştu.

"BU HUSUSUN NETİCELENMİŞ OLMASI MUTLULUK VERİCİ"

Milletvekili Çalık, “Malatya Ticaret Borsamızın Lisanslı Depoculuk ruhsatı da çıktı. Kayısımızın Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından alımının Pazartesi gününden itibaren gerçekleştirilmesi çiftçimize ve üreticimize büyük katkı sağlayacak.

Değerli hemşerilerimin beklediği, bizlerin de uzun süredir girişimlerde bulunduğumuz bu hususun neticelenmiş olması mutluluk verici. Bu alımların çiftçilerimize ve Malatya’ya büyük katkıları olacağını düşünüyorum.

Malatya’mıza hayırlı olmasını diliyorum. Bu noktada Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli’ye desteklerinden, ilgilerinden dolayı çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.