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    Öztürk Yılmaz'ın hedefi, ilk seçimde iktidar olmak

    Öztürk Yılmaz'ın hedefi, ilk seçimde iktidar olmak

    Yenilik Partisi Genel Başkanı, iddialı konuşarak, Anadolu'da kısa sürede dirilişin fitilini ateşleyeceklerini söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 11.08.2020 - 08:50
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    Öztürk Yılmaz'ın hedefi, ilk seçimde iktidar olmak

    Bağımsız Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, CHP’den ayrılarak yeni parti kurdu.

    20 Temmuz'da kurulan Yenilik Partisi'nin ilk Kurucular Kurulu toplantısı 9 Ağustos'ta yapıldı.

    Yılmaz, toplantıda oy birliğiyle partinin Genel Başkanı seçildi. Merkez Başkanlık Kurulu yönetim kadrosunun bu hafta içinde kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi.

    "İLK SEÇİMDE İKTİDAR OLACAĞIZ"

    Partisinde gençlerin ön planda olacağını belirten Öztürk Yılmaz, "Yenilik Partisi kadın ve gençlik devrimi yaparak ilk seçimde iktidar olacaktır." dedi.

    İddiasını sürdüren Yılmaz, ülke çapında halk hareketine dönüşeceklerini söyledi ve şöyle konuştu:

    "DİRİLİŞİN FİTİLİNİ ATEŞLEYECEĞİZ"

    "Bu çerçevede kısa bir süre içerisinde eşimle birlikte Anadolu'nun en ücra köşesinden bu uyanış ve dirilişin fitilini ateşleyeceğiz. Ya başaracağız ya başaracağız."

    Öztürk Yılmaz ın hedefi, ilk seçimde iktidar olmak #1

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