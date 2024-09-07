Palandöken'e mevsimin ilk karı yağdı Erzurum'da yağan mevsimin ilk karı, Palandöken eteklerini beyaza bürüdü.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Erzurum kent merkezi, bu sabah itibarıyla soğuk hava ve yağmurun etkisi altına girdi. Palandöken Dağı'nın zirvelerinde ise yağış, kar şeklinde kendini gösterdi ve dağın yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı.

HAVA SICAKLIĞI 10 DERECEYE DÜŞTÜ

Soğuk havanın etkisiyle kent merkezinde sıcaklıklar ani bir şekilde 10 dereceye kadar düştü. Meteoroloji yetkilileri ise bu geçici soğuk hava dalgasının ardından önümüzdeki günlerde sıcaklıkların tekrar mevsim normallerine döneceğini bildirdi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)