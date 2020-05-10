Palyaço kostümlü hemşirelerden çocuklara sürpriz

Antalya'da hastanede tedavi gören kanser hastası çocuklar için palyaço kostümü giyen hemşireler, hediyeler dağıtıp, çocukları eğlendirdi.

Antalya'da Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında girişleri yasakladı.

Çocuk Hematoloji Onkoloji Kliniği'nde yatan lösemi ve kanser hastaları için yapılan sosyal sorumluluk etkinlikleri de salgın nedeniyle iptal edildi.

HEMŞİRELER, ÇOCUKLARA MORAL OLDU

Klinikteki hemşireler, çocuklara mora vermek için animatörlerden kalan palyaço, Pamuk Prenses, aslan, korsan gibi çeşitli kostümleri giydi.

Birbirlerinin yüzündeki maskelere kalp, yıldız çizimleri yaparak, klinikte yatan 22 çocuk hastaya moral veren hemşireler, müzik eşliğinde hediye dağıttı.

"ÇOCUKLARIMIZ ÇOK MUTLU"

AÜ Hastanesi Çocuk Hematoloji Onkoloji Kliniği'nde görevli Dr. Öğr. Üyesi Funda Tayfun Küpesiz, pandemi döneminde kemoterapi alan hastaların tedavilerinin aksatılmadan devam ettiğini belirtti.

Koronavirüs öncesi hematoloji ve onkoloji hastalarının yaşamlarının oldukça kısıtlı olduğunu hatırlatan Küpesiz, "Koronavirüs sürecinde önlemler hastalar için daha da sıklaştırıldı. Öncesinde bu hastalara sosyal destek verilmesi için bir takım etkinlikler vardı ama şu anda bu tür etkinlikleri yapmamız mümkün olmadığı için servis hemşirelerimiz çocukları mutlu edebilmek anlamına kendileri bir organizasyon düzenledi. Çocuklarımız bu tür etkinliklerden çok mutlu. Kendilerini çok daha iyi hissediyorlar." dedi.

"HEDİYELER DAĞITIP, ONLARI EĞLENDİRDİK"

Kliniğin Sorumlu Hemşiresi Münevver Erkul ise "Normal zamanlarda çocuk onkoloji servisimize çok fazla gönüllü gruplarını davet ediyorduk. Gelip çocukları eğlendiriyorlardı fakat koronavirüs nedeniyle gönüllülerimizi kabul edemiyoruz. Kliniğimiz bu dönemde çok sessiz kaldı. Bizde gönüllü gruplarının burada duran kostümlerini giyerek onları eğlendirdik, hediyeler dağıttık. Bu tür etkinlikleri yapmaya da devam edeceğiz. Onlar mutlu olduğu için bizde çok mutlu olduk." dedi.