Pamukkale’de sel felaketi Önceki gün etkili olan kuvvetli sağanağın yol açtığı selde 4 mahallede 1.500 dekar tarım alanı zarar gördü, 1 alabalık işletmesi, 1 pansiyon ve 16 ev hasar gördü. Sel sularının taşıdığı tonlarca tomruk ve dal parçası ile çamurlu suyla dolan pansiyonunun eski fotoğrafları yaşanan felaketin boyutunu gözler önüne serdi.

DHA

Meteoroloji, hemen hemen her gün sağanak uyarısı yapıyor.

Birçok kent, yağışla uyanıyor, sel ile yatıyor.

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde de 31 Mayıs günü akşam saatlerinde başlayan kuvvetli sağanak Akköy, Karahayıt, Korucuk ve Uzunpınar mahallelerinde bazı noktalarda sele dönüştü.

Dereler taştı

Ormandan selle sürüklenen tomruk ve ağaç parçaları dereleri taşırdı.

Taşkın nedeniyle özellikle Karahayıt ve Akköy mahallelerinde sokaklar ve tarım arazileri suyla doldu.

İş yerleri ve alçak kesimlerdeki bazı evlerde su baskınları yaşandı.

Selin bilançosu

Selin bilançosu da ağır oldu.

4 mahallede 1.500 dekar tarım alanı zarar gördü.

Suya kapılan 6 küçükbaş ile 2 büyükbaş hayvan telef oldu.

Ayrıca bir alabalık işletmesi ve 16 ev selde hasar gördü.

Eski halinden eser kalmadı

Karahayıt Mahallesi'ndeki yeşil alanları, çam ağaçları, yüzme ve termal havuzu ile restoranı olan bir pansiyon, çamurlu suyla doldu.

Ormandan sürüklenen tonlarca tomruk ve ağaç dalları işletmede büyük zarara yol açtı.

İşletmenin daha önce çekilen fotoğrafları, selin neden olduğu hasarı gözler önüne serdi.

Pansiyon işletmecisi Fatma Özen, felaket yaşadıklarını belirterek şunları söyledi:

"Kütükler buraya kadar nasıl geldi anlamadık"

Burası çam ağaçları altında, yemyeşil doğayla iç içe bir yerdi. Sezon hazırlıklarımızı bitirmiştik. Kredi çekip havuzu yeniledik. Arıtma tesisi yaptırmıştık. Bir haftada tüm hazırlıklar bitmişti. Karşı dağdan selin geldiğini gördüm. Kaçmaya çalıştık. Canımızı zor kurtardık. Öyle bir felaketti; ki adeta afeti yaşadık. Yakınlarımız var, buralarda 90 yıldır böyle bir olay yaşamamışlar. Hiçbir şey kalmadı. Kütükler buraya kadar nasıl geldi anlamadık. Beton direkler bile yerinden sökülüp, selle gelmiş. Cennet gibi bir köşe, bu hale geldi.

Temizlik sürüyor

Selin vurduğu Akköy Mahallesi'nde ise Denizli Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin temizlik çalışmaları sürüyor.