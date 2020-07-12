Papa, Ayasofya kararından dolayı mutsuz

Danıştay kararı ile müze statüsünden yeniden camiye çevrilen Ayasofya için Papa" ibadete açılması çok acı verici" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'nın sözleriyle başlayan Ayasofya'nın statü süreci, Danıştay'ın kararı ile ibadete açıldı.

86 yıldır süren müze saçmalığının bitmesi dünya tarafından tepkilerle karşılandı.

Birçok ülke Ayasofya kararını eleştirirken Katolik Kilisesi Lideri Papa Francesco da Ayasofya'nın müzeden camiye dönüştürülme kararı hakkında ilk açıklamayı yaptı.

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, St Peter's Meydanı’nda gerçekleştirdiği pazar ayini konuşmasında, Ayasofya'nın ibadete açılmasından üzüntü duyduğunu açıkladı.

"AYASOFYA'YI DÜŞÜNÜYORUM"

Ayin sırasında, Uluslararası Deniz Günü’nu kutlayan Papa Francis, denizcilere selam vererek sözlerine başladı. “Sevdiklerinden ve ülkelerinden uzak olanla tüm deniz çalışanlarına sevgi dolu bir selam veriyorum. Deniz, düşüncelerimi İstanbul’a taşıyor. Ayasofya'yı düşünüyorum ve çok acı çekiyorum.” açıklamasında bulunan Francis’in sözleri, katolik camiasında süregelen tartışmaları da alevlendirmiş oldu.