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    Patlamada ölen bir kişinin daka kimliği belli oldu

    Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden bir kişinin daha kimliği belirlendi.
    • İHA
    • 04.07.2020 - 23:16
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    Patlamada ölen bir kişinin daka kimliği belli oldu #1

    Sakarya’da patlamanın meydana geldiği fabrika bölgesine çok sayıda itfaiye, sağlık, AFAD, polis ve jandarma ekibi sevk edilmişti.

    4 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

    4 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda yaralanın olduğu patlamada ekipler çalışmalarına hız kesmeden devam ederken hayatını kaybeden bir kişinin daha kimliği belirlendi.

    Hayatını kaybeden kişinin isimi Muhammet Seyfi Çanakçı olduğu öğrenildi.

    Patlamada ölen bir kişinin daka kimliği belli oldu #2

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