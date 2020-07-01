Patrik Bartholomeos: Ayasofya müze kalsın

Ayasofya'nın cami olması için başlatılan çalışmaların ardından ilk kez konuşan İstanbul Rum Patriği 1. Bartholomeos bugün ilk kez konuştu.

İstanbul Rum Patriği 1. Barholomeos, Ayasofya müze mi kalsın camiye mi dönüştürülsün tartışmaları üzerine açıklamalarda bulundu.

Danıştay'ın 2 Temmuz'da konuyla ilgili vereceği karar beklenirken ilk kez konuşan Rum Patriği, Feriköy Rum Ortodoks Kilisesi'nde yapılan 12 Havariler Yortusu kapsamında yapılan ayinin ardından konuşan Bartholomeos, daha önce Ayasofya'nın ststüsünün değiştirilmesiyle alakalı olarak dönemin Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'e endişelerini dile getirdiklerini ifade ettiğini belirtti.

Bartholomeos, Ayasofya'nın Müslüman ve Hristiyanlar arasında bir çatışma nedeni olmamasını belirtti.

Ayasofya’nın tüm insanlığa ait olduğunu ifade eden Patrik Bartholomeos, “Türk halkı bu anıtın evrenselliğini vurgulama sorumluluğuna ve onuruna sahiptir” dedi.





İHTİYAÇ OLAN ŞEY BİRLİKTELİK

Bartholomeos, Ayasofya’nın camiye dönüştürülmesi kararı verildiği takdirde dünyadaki milyonlarca Hristiyanı İslam’a karşı çevireceğini ve şu an ihtiyaç duyulan şeyin birliktelik olduğunu belirtti..

Patrik Bartholomeos Ayasofya konusunda mantık ve ihtiyatın hakim olmasını beklediklerini söyledi.