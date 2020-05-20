Dolar
6.7955
0.3544%
Euro
7.4474
0.5916%
Altın
1750.51
0.3324%
Borsa
102591.15
0.5963%
G. Altın
382.703
0.7317%
Bitcoin
66425.72
0.4876%
28ºC
İstanbul
Çok bulutlu 28 C

    Hatay'da kablolar çalındı, mahalle internetsiz kaldı

    Payas ilçesinde, yol altından geçen 300 metre uzunluğundaki telefon kablolarını kesen hırsızlar, bir mahalleyi internetsiz bıraktı.
    • İHA
    • 20.05.2020 - 14:00
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Hatay'da kablolar çalındı, mahalle internetsiz kaldı

    Hatay'ın Payas ilçesine bağlı Çağlalik Mahallesi'nde bulunan 100’e yakın ev ve yerlerinde telefon ve internet hatlarının çalışmaması üzerine vatandaşlar, yetkililere haber verdi.

    HIRSIZLAR TELEFON KABLOLARINI ÇALDI

    Yapılan incelemede, Çağlalik Mahallesi Otoban Yolu Altı mevkisinde yer altından geçen 300 metre uzunluğundaki kabloların kesilip çalındığı belirlendi.

    Polis kablo hırsızlığıyla ilgili çalışma başlattı.

    Görüş Bildir