- En Son Haber
- İç Haber
- Hatay'da kablolar çalındı, mahalle internetsiz kaldı
Hatay'da kablolar çalındı, mahalle internetsiz kaldı
Payas ilçesinde, yol altından geçen 300 metre uzunluğundaki telefon kablolarını kesen hırsızlar, bir mahalleyi internetsiz bıraktı.
- İHA
- 20.05.2020 - 14:00
Hatay'ın Payas ilçesine bağlı Çağlalik Mahallesi'nde bulunan 100’e yakın ev ve iş yerlerinde telefon ve internet hatlarının çalışmaması üzerine vatandaşlar, yetkililere haber verdi.
HIRSIZLAR TELEFON KABLOLARINI ÇALDI
Yapılan incelemede, Çağlalik Mahallesi Otoban Yolu Altı mevkisinde yer altından geçen 300 metre uzunluğundaki kabloların kesilip çalındığı belirlendi.
Polis kablo hırsızlığıyla ilgili çalışma başlattı.