Türkiye'nin ikinci büyük gölü olma özelliğini taşıyan Tuz Gölü, suyun içinde yaşayan algler ve bakteriler nedeniyle pembe renge büründü. Göl, yerli ve yabancı turistler tarafından yoğun ilgi gördü.

Türkiye'nin tuz ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan Tuz Gölü, doğal güzelliğiyle de ön plana çıkıyor.

Göl; Aksaray, Konya ve Ankara sınırlarında kapalı havza özelliği taşıyor.

'Flamingo cenneti' olarak bilinen göl, aynı zamanda ilkbahar ve yaz aylarında göçmen kuşlara da ev sahipliği yapıyor.

Göl pembe ve kırmızı renge bürünüyor

Her yıl yerli ve yabancı turist tarafından rağbet gören gölde yaşayan algler, sıcaklık ve tuzluluk oranının artmasıyla bakteri üretiyor.

Kendilerini güneş ışınlarından koruyan alglerin, özellikle yaz aylarında kırmızı renkli beta-karoten madde üretmesiyle göl, pembe ya da kırmızı renge bürünüyor.

Sıcaklıkların azalmasıyla eski haline dönüyor

DHA'nın aktarımına göre; bölgeye gelen ziyaretçiler gölün pembe haline büyük yoğun ilgi gösteriyor ve o anları kaydediyor.

Öte yandan yağışlı havaların başlamasıyla göl eski haline geri dönüyor.

"Flamingolar, renklerini Tuz Gölü'nden alıyor"

Aksaray Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Cemal Darılmaz, "Tuz Gölü zaman içerisinde pembemsi veya kırmızımsı renklere bürünüyor. Bu rengi verense 'Artemia Salina' adını verdiğimiz tuzcul bir omurgasız. Bu renklenme aynı zamanda flamingoların da besini olduğu için, onların kanatlarındaki rengi de etkiliyor. Flamingolar, Tuz Gölü'ndeki küçük omurgasızlar ile böcek ve yosunlarla besleniyor. Beslendiği 'karoten' dediğimiz madde ne kadar fazlaysa, kuşun renklenmesi de o kadar fazla oluyor. Flamingolar, renklerini Tuz Gölü'nden alıyor." dedi.

Pembe renge bürünen Tuz Gölü'ne ziyaretçi akını VİDEO

"Aktivite arayanlar mutlaka burayı görsün"

Tuz Gölü'nü ziyaret eden Tamer Efe Çar, "Ankara'dan Mersin'e seyahat ediyorduk. Burasının, kalabalık olduğunu gördük. Pembeleşmeye bugün, ilk defa denk geldik. Buradaki arkadaşlardan aldığımız bilgiye göre, belli dönemlerde Tuz Gölü'nün pembeleştiğini söylediler. Bu doğal güzelliğe şahit olduk. Oldukça güzel bir görüntü. Büyükşehirlerden sıkılan, aktivite arayanlar mutlaka burayı görsün. Belli dönemlerde oluşan pembeliği kaçırmasınlar." diye konuştu.

"Görsel şölen var"

Aksaray tarafındaki görüntünün ise daha farklı olduğunu ifade eden Çar, "Daha önce Aksaray Üniversitesi'nin bu konuda yaptığı bir açıklama okumuştum. Pembeleşmenin bakterilerden meydana geldiğini okumuştum. 'İnşallah bize de denk gelir, biz de görürüz' diye düşünmüştüm. Burada birçok şeyi içerisinde barındıran bir görsel şölen var diyebiliriz." ifadelerini kullandı.





















