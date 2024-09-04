Pençe harekat bölgesinde rahatsızlanan binbaşı kurtarılamadı

AA & Ensonhaber
Türk Silahlı Kuvvetleri, yurt içinde ve sınır ötesinde zor şartlarda görevlerini ifa ediyor.
Bu görevler sırasında Mehmetçik, canlarını feda etmekten de kaçınmıyor.
RAHATSIZLANAN BİNBAŞI ŞEHİT OLDU
Acı haberi Milli Savunma Bakanlığı duyurdu.
Pençe 1-2 Harekat Bölgesinde, bugün icra edilen intikal faaliyeti esnasında kalp krizi şüphesiyle derhal hastaneye sevk edilerek tedavisine başlanan Piyade Binbaşı Osman Ayan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.
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