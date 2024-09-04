Pençe harekat bölgesinde rahatsızlanan binbaşı kurtarılamadı Pençe 1-2 Harekat Bölgesinde intikal sırasında rahatsızlanan ve hastaneye kaldırılan Piyade Binbaşı Osman Ayan, hayatını kaybetti.

AA & Ensonhaber

Türk Silahlı Kuvvetleri, yurt içinde ve sınır ötesinde zor şartlarda görevlerini ifa ediyor.

Bu görevler sırasında Mehmetçik, canlarını feda etmekten de kaçınmıyor.

RAHATSIZLANAN BİNBAŞI ŞEHİT OLDU

Acı haberi Milli Savunma Bakanlığı duyurdu.

Pençe 1-2 Harekat Bölgesinde, bugün icra edilen intikal faaliyeti esnasında kalp krizi şüphesiyle derhal hastaneye sevk edilerek tedavisine başlanan Piyade Binbaşı Osman Ayan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.