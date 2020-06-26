Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 1 askerimiz şehit oldu

MSB, Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde, teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Teğmen Yunus Gül'ün şehit olduğunu açıkladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Pençe-Kaplan Operasyonu ile PKK'lı teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyor.

Kahraman Mehmetçik'in başarıyla yürüttüğü operasyondan acı bir haber geldi.

Milli Savunma Bakanlığı, 1 askerimizin çıkan çatışmada şehit düştüğünü duyurdu.

1 ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde, 26 Haziran 2020 tarihinde teröristlerle çıkan çatışmada bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur.

2 PKK'LI ÖLDÜRÜLDÜ

Bahse konu çatışmada bölücü terör örgütü mensubu 2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.