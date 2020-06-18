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- Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 500'den fazla hedef vuruldu
Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 500'den fazla hedef vuruldu
Pençe-Kaplan Operasyonu'nun ilk 36 saatinde terör örgütüne ait 500'den fazla hedef, top, Fırtına obüsü, ÇNRA, SİHA ve F-16 atışlarıyla imha edildi.
- AA
- 18.06.2020 - 09:35
Pençe-Kaplan Operasyonu'nun ilk 36 saatinde terör örgütüne ait 500'den fazla hedef, top, Fırtına obüsü, ÇNRA, SİHA ve F-16 atışlarıyla imha edildi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi'nde takip ettiği operasyon sırasında birlik komutanlarıyla videokonferans yöntemiyle görüştü.
"TSK'NIN TARİHİNE YENİ BİR ALTIN SAYFA EKLEYECEKSİNİZ"
Bakan Akar, "Pençe-Kaplan Operasyonu'nu da başarıyla kapatıp komandonun, Kara Kuvvetlerimizin, TSK'mızın tarihine yeni bir altın sayfa ekleyeceksiniz." dedi.