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TSK'nın sınırda düzenlediği operasyonun görüntüleri paylaşıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Pençe-Kartal operasyonu kapsamında hain terör örgütü üyelerine yaptığı operasyonlar devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından düzenlenen gece operasyonun görüntüleri paylaşıldı.

HAİNLER KAÇACAK DELİK ARIYOR

Milli Savunma Bakanlığı'nın paylaştığı görüntülerde, komandolarımızın düzenlediği gece harekatı ile yeni hedeflerin ele geçirildiği belirtildi,

Pençe-Kaplan'ın gece görüntüleri VİDEO