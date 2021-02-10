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    Pençe Kartal - 2 Harekatı'nda 2 asker şehit

    Pençe Kartal - 2 Harekatı'nda 2 asker şehit

    Gara bölgesinde devam eden Pençe Kartal - 2 Harekatı'nda 2 asker şehit oldu.
    • Haber Merkezi
    • 10.02.2021 - 23:22
    • Güncelleme : 10.02.2021 - 23:36
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    Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre; Gara bölgesinde devam eden Pençe Kartal - 2 Harekatı'nda 2 asker şehit olurken, 4 asker de yaralandı.

    OPERASYON DÜN GECE BAŞLATILDI

    Irak'ın kuzeyinde Gara bölgesindeki terör örgütü PKK'ya ait hedeflere yönelik saat 02.55’ten itibaren Pençe Kartal-2 Harekatı'nın düzenlendiği, operasyonun devam ettiği açıklanmıştı.

    Pençe Kartal - 2 Harekatı nda 2 asker şehit #1

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