Gara bölgesinde devam eden Pençe Kartal - 2 Harekatı'nda 2 asker şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre; Gara bölgesinde devam eden Pençe Kartal - 2 Harekatı'nda 2 asker şehit olurken, 4 asker de yaralandı.

OPERASYON DÜN GECE BAŞLATILDI

Irak'ın kuzeyinde Gara bölgesindeki terör örgütü PKK'ya ait hedeflere yönelik saat 02.55’ten itibaren Pençe Kartal-2 Harekatı'nın düzenlendiği, operasyonun devam ettiği açıklanmıştı.