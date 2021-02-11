Pençe Kartal-2 şehitleri, memleketlerine uğurlandı

Kuzey Irak'ta Pençe Kartal-2 harekatında şehit olan Yüzbaşı Burak Coşkun ve Astsubay Kıdemli Çavuş Harun Turhan, Şırnak’ta düzenlenen törenle memleketlerine uğurlandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Irak kuzeyinde Gara bölgesinde PKK’lı teröristler tarafından kullanılan hedeflere yönelik 10 Şubat 2021 günü başlatılan Pençe Kartal-2 harekatında Yüzbaşı Burak Coşkun ve Astsubay Kıdemli Çavuş Harun Turhan şehit oldu, 4 asker de yaralandı.

ŞEHİTLER İÇİN ŞIRNAK'TA TÖREN

Pençe Kartal-2 Harekatı’nda şehit düşen askerler törenle memleketlerine uğurlandı. Irak’ın kuzeyinde devam eden Pençe kartal-2 Harekatında teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Yüzbaşı Burak Coşkun ve Astsubay Kıdemli Çavuş Harun Turhan için Şırnak’ta tören düzenlendi.

NAAŞLARI MEMLEKETLERİNE GÖNDERİLDİ

23. Piyade Tümen Komutanlığındaki törende, şehit Coşkun ve Turhan’ın Türk bayrağına sarılı naaşları katafalka konuldu, saygı duruşunda bulunuldu, şehitlerin öz geçmişleri okundu ve dua edildi.

Coşkun ve Turhan’ın naaşları helallik alınmasının ardından silah arkadaşlarının omuzlarında ambulansa taşınarak, Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı’na getirildi. Buradan şehitlerin naaşları uçakla Ankara’ya gönderildi.