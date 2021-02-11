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    Pençe Kartal-2 şehitleri, memleketlerine uğurlandı

    Kuzey Irak'ta Pençe Kartal-2 harekatında şehit olan Yüzbaşı Burak Coşkun ve Astsubay Kıdemli Çavuş Harun Turhan, Şırnak’ta düzenlenen törenle memleketlerine uğurlandı.
    • İHA
    • 11.02.2021 - 00:58
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    Pençe Kartal-2 şehitleri, memleketlerine uğurlandı

    Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Irak kuzeyinde Gara bölgesinde PKK’lı teröristler tarafından kullanılan hedeflere yönelik 10 Şubat 2021 günü başlatılan Pençe Kartal-2 harekatında Yüzbaşı Burak Coşkun ve Astsubay Kıdemli Çavuş Harun Turhan şehit oldu, 4 asker de yaralandı.

    ŞEHİTLER İÇİN ŞIRNAK'TA TÖREN

    Pençe Kartal-2 Harekatı’nda şehit düşen askerler törenle memleketlerine uğurlandı. Irak’ın kuzeyinde devam eden Pençe kartal-2 Harekatında teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Yüzbaşı Burak Coşkun ve Astsubay Kıdemli Çavuş Harun Turhan için Şırnak’ta tören düzenlendi.

    Pençe Kartal-2 şehitleri, memleketlerine uğurlandı #1

    NAAŞLARI MEMLEKETLERİNE GÖNDERİLDİ

    23. Piyade Tümen Komutanlığındaki törende, şehit Coşkun ve Turhan’ın Türk bayrağına sarılı naaşları katafalka konuldu, saygı duruşunda bulunuldu, şehitlerin öz geçmişleri okundu ve dua edildi.

    Pençe Kartal-2 şehitleri, memleketlerine uğurlandı #2

    Coşkun ve Turhan’ın naaşları helallik alınmasının ardından silah arkadaşlarının omuzlarında ambulansa taşınarak, Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı’na getirildi. Buradan şehitlerin naaşları uçakla Ankara’ya gönderildi.

    Pençe Kartal-2 şehitleri, memleketlerine uğurlandı #3

    Pençe Kartal-2 şehitleri, memleketlerine uğurlandı #4

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