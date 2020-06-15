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- Akar: Terör yuvaları yerle bir edildi
Akar: Terör yuvaları yerle bir edildi
Irak'ın kuzeyini teröristlerden temizlemek için başlatılan operasyonun ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı.
- AA
- 15.06.2020 - 09:18
Türk Silahlı Kuvvetleri, teröristlerin üs olarak kullandığı Sincar, Karacak, Kandil, Zap, Avaşin Basyan ve Hakurk'taki terör yuvalarına yönelik Pençe-Kartal Operasyonu'nu başlattı.
Pençe-Kartal Operasyonu'na, yurt genelindeki muharip üslerden kalkan savaş uçaklarının yanı sıra, İHA’lar, HİK ile tanker uçakları da katıldı.
PİLOTLARI TEBRİK ETTİ
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe-Kartal Operasyonu'na katılan pilotlarla telsizden görüşerek, harekatın başarıyla tamamlanmasından dolayı tebrik etti.
"TERÖRİSTLERİN BAŞLARINA YIKILDI"
Bakan Akar, "Terör yuvaları yerle bir edildi. Ülkemize, milletimize, üs bölgelerimize saldırı planlayan terör yuvaları, teröristlerin başlarına yıkıldı." dedi.
Bakan Akar: Terör yuvaları yerle bir edildi VİDEO