Pençe-Kilit bölgesinde 1 asker şehit
ensonhaber.com

Yurt savunmasını sınır ötesinde de icra eden Mehmetçik, zor koşullarda görevini devam ettiriyor.

Irak'ın kuzeyinde bulunan Pençe-Kilit harekat bölgesinde üzüci bir haber geldi.

Mevziye yıldırım düştü: 1 asker şehit

Yıldırım düşmesi sonucu bir askerin şehit olduğu bilgisi verildi.

Milli Savunma Bakanlığı, konuyla ilgili şu paylaşımda bulundu:

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, mevziiye yıldırım düşmesi sonucu kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Sait Toktaş şehit olmuştur.