Pençe-Kilit bölgesinde 1 asker şehit

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Yurt savunmasını sınır ötesinde de icra eden Mehmetçik, zor koşullarda görevini devam ettiriyor.
Irak'ın kuzeyinde bulunan Pençe-Kilit harekat bölgesinde üzüci bir haber geldi.
Mevziye yıldırım düştü: 1 asker şehit
Yıldırım düşmesi sonucu bir askerin şehit olduğu bilgisi verildi.
Milli Savunma Bakanlığı, konuyla ilgili şu paylaşımda bulundu:
Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, mevziiye yıldırım düşmesi sonucu kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Sait Toktaş şehit olmuştur.
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