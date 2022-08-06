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    Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir asker şehit oldu

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde yaralanan P. Uzm. Çvş. Reşat Ergin'in şehit olduğu haberini verdi.
    • Haber Merkezi
    • 06.08.2022 - 07:49
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    Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir asker şehit oldu

    Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde üs bölgesine terör örgütünün saldırısı sonucu yaralanan P. Uzm. Çvş. Reşat Ergin'in şehit olduğu açıklandı.

    "Kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur"

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB)'dan yapılan yazılı açıklamada, “Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde bir üs bölgemize 05 Ağustos 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucunda yaralanarak hastaneye sevk edilen P. Uzm. Çvş. Reşat Ergin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” denildi. Bakan Akar'ın Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından paylaşılan mesajında, Kahraman silah arkadaşımız, 05 Ağustos tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadeleri kullanıldı.

    Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir asker şehit oldu #1


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