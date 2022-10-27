Petrol
93.92
0.14%
Euro
18.7715
0.01%
Dolar
18.6039
-0.02%
Altın
997.52
0.21%
Borsa
3976
0.00%
Bitcoin
389.726
3.31%
BTXN Coin
10.46
-2.60%
Bitexen
13ºC
İstanbul
Çok bulutlu 13 C

    Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde yaralanan asker hastanede şehit oldu

    Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde dün bölücü terör örgütü mensupları ile sağlanan temasta yaralanarak hastaneye sevk edilen Piyade Uzman Çavuş Fatih Bozkurt şehit düştü.
    • 27.10.2022 - 08:21
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde yaralanan asker hastanede şehit oldu

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB) 'ndan yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 26 Ekim 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları ile sağlanan temasta yaralanarak hastaneye sevk edilen Piyade Uzman Çavuş Fatih Bozkurt'un, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi.

    "Asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz"

    AA'nın haberine göre açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadeleri kullanıldı.

    Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde yaralanan asker hastanede şehit oldu #1


    Yunanistan'da Aynoroz Adası'nın bin yıllık gizemi: Dişi hayvanın bile girmesi yasak
    Dünya

    Yunanistan'da Aynoroz Adası'nın bin yıllık gizemi: Dişi hayvanın bile girmesi yasak

    Türk kadını şoke edici bir yatırım sistem buldu!
    Advertorial

    Türk kadını şoke edici bir yatırım sistem buldu!

    Meral Akşener, Ahmet Eşref Fakıbaba'ya rozetini taktı
    Politika

    Meral Akşener, Ahmet Eşref Fakıbaba'ya rozetini taktı

    Görüş Bildir