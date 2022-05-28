Pençe-Kilit Harekatı'nda bir asker şehit oldu
Pençe-Kilit Harekat alanında EYP patlaması sonucu Konyalı Piyade Uzman Çavuş Hasan Çatal şehit düştü.
- 28.05.2022 - 23:07
- Güncelleme : 28.05.2022 - 23:33
Pençe-Kilit Harekat bölgesinde teröristler tarafından döşenen EYP’nin patlaması sonucu Piyade Uzman Çavuş Hasan Çatal şehit düştü.
Evli ve 2 çocuk babasıydı
Acı haber, Konya’nın Ilgın ilçesi Esentepe Mahallesinde yaşayan şehidin ailesine ulaştı.
İHA'nın haberine göre şehidin evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.