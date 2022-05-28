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    Pençe-Kilit Harekatı'nda bir asker şehit oldu

    Pençe-Kilit Harekat alanında EYP patlaması sonucu Konyalı Piyade Uzman Çavuş Hasan Çatal şehit düştü.
    • 28.05.2022 - 23:07
    • Güncelleme : 28.05.2022 - 23:33
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    Pençe-Kilit Harekatı'nda bir asker şehit oldu

    Pençe-Kilit Harekat bölgesinde teröristler tarafından döşenen EYP’nin patlaması sonucu Piyade Uzman Çavuş Hasan Çatal şehit düştü.

    Evli ve 2 çocuk babasıydı

    Acı haber, Konya’nın Ilgın ilçesi Esentepe Mahallesinde yaşayan şehidin ailesine ulaştı.

    İHA'nın haberine göre şehidin evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

    Pençe-Kilit Harekatı nda bir asker şehit oldu #1

    Pençe-Kilit Harekatı nda bir asker şehit oldu #2


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