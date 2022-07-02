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Pençe - Kilit Operasyonu bölgesinde 2 korucu şehit oldu

Pençe - Kilit Operasyonu bölgesinde 2 korucu şehit oldu

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan güvenlik korucuları Kemal Alim ve Hüseyin Sarı için tören düzenlendi.