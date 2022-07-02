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    Pençe - Kilit Operasyonu bölgesinde 2 korucu şehit oldu

    Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan güvenlik korucuları Kemal Alim ve Hüseyin Sarı için tören düzenlendi.
    • 02.07.2022 - 07:10
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    Pençe - Kilit Operasyonu bölgesinde 2 korucu şehit oldu

    Çukurca Kaymakamlığı önünde düzenlenen törene, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Çukurca Kaymakamı Hasan Kurt, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar, siyasi parti temsilcileri, polis, asker ve vatandaşlar katıldı.

    Şehitlerin naaşları, köylerine gönderildi

    DHA'nın haberine göre; şehit korucular Kemal Alim ve Hüseyin Sarı'nın Türk bayrağına sarılı naaşı alana getirilerek özgeçmişleri okundu. Şehitlerin naaşları yapılan duanın ardından son yolculuğuna uğurlanmak üzere Çığlı ve Akkaya köylerine gönderildi.

     

    Pençe - Kilit Operasyonu bölgesinde 2 korucu şehit oldu #1

    Pençe - Kilit Operasyonu bölgesinde 2 korucu şehit oldu #2

    Pençe - Kilit Operasyonu bölgesinde 2 korucu şehit oldu #3

    Pençe - Kilit Operasyonu bölgesinde 2 korucu şehit oldu #4

    Pençe - Kilit Operasyonu bölgesinde 2 korucu şehit oldu #5


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