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    Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde askeri helikopter zorunlu iniş yaptı

    Pençe-Kilit Harekât bölgesinde Skorsky tipi helikopter zorunlu iniş yaparken, 8 personelden 7'si kurtarıldı.
    • 05.09.2022 - 01:53
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    Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde askeri helikopter zorunlu iniş yaptı

    Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre;

    4 Eylül 2022 tarihi 23.45 sularında Pençe-Kilit Harekât bölgesinde Skorsky tipi bir helikopterimiz ikmal faaliyeti esnasında teknik nedenlerle sert iniş yapmak zorunda kaldı, kaza kırıma uğradı.

    8 personelden 7'si kurtarıldı

    Helikopterde bulunan 8 personelden 7’si kurtarılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

    Bölgede kayıp personel için arama kurtarma faaliyetleri devam ediyor.

     

     


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