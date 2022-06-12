Pençe-Kilit operasyonunda 2 askerimiz daha şehit oldu

MSB teröristlerle çıkan çatışmada 2 askerin şehit olduğu bilgisini verdi.

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışma esnasında 2 kahraman askerimiz daha şehit düştü.

"İki kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır"

MSB'den yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, teröristlerle çıkan çatışma sonucu P.Uzm.Çvş. Ömer YILDIRIM ve P.Uzm.Onb. Mehmet Ali ÇAP şehit olmuş, iki kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize de acil şifalar dileriz." ifadeleri yer aldı.