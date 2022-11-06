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    Pençe-Şimşek bölgesinde bir asker şehit oldu

    Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde BTÖ mensuplarınca önceden döşenen El Yapımı Patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan 1 askerin şehit olduğunu bildirdi.
    • 06.11.2022 - 08:20
    • Güncelleme : 06.11.2022 - 08:29
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    Pençe-Şimşek bölgesinde bir asker şehit oldu

    Pençe-Şimşek Operasyonu bölgesinden şehit haberi geldi.

    Acı haberi Milli Savunma Bakanlığı (MSB) yaptığı yazılı açıklama ile duyurdu.

    "P. Söz. Er Fırat Güner yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur"

    Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde 05 Kasım 2022 tarihinde, BTÖ mensuplarınca önceden döşenen El Yapımı Patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanarak hastanede tedavisine devam edilen kahraman silah arkadaşımız P. Söz. Er Fırat Güner yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” denildi.

    Pençe-Şimşek bölgesinde bir asker şehit oldu #1


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