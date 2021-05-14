Pençe-Şimşek Harekatı'nda bir asker şehit oldu

Pençe-Şimşek Harekatı'nda bir asker şehit oldu

Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe Şimşek Harekatı'nda bir asker şehit olurken, askerimizi şehit eden 2 terörist öldürüldü.

Kuzey Irak'ta terör örgütüne yönelik başlatılan operasyonlar kararlılıkla devam ederken, acı haberler de geliyor.

BİR ASKER ŞEHİT OLDU

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Şimşek Harekat bölgesinde bir askerimizin şehit olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklma şöyle:

"Pençe-Şimşek Harekatı bölgesinde 14 Mayıs 2021 tarihinde Arama/Tarama faaliyeti icra eden bir unsurumuza bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucunda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur."

2 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ



"Metina'da kahraman silah arkadaşımız İs. Uzm. Onb. Yasin Özdamar'ı şehit eden 2 terörist, bölgeden kaçamadan Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi."