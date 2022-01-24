Pendik’de kayan araç başka araca çarptı, 4 kişi ölümden döndü
Pendik’te park halindeki bir otomobile buz tutan yoldan kayarak inen başka bir otomobil çarptı. Park halindeki aracın etrafında konuşan 4 kişi ölümden döndü.
- Haber Merkezi
- 24.01.2022 - 06:36
- Güncelleme : 24.01.2022 - 07:22
İstanbul Pendik'te Ahmet Yesevi Mahallesi’nde akşam saatlerinde gerçekleşen olayda, havanın soğuması sonrası buz tutan yolda duramayan otomobil yol kenarında, park halinde bulunan otomobile çarptı.
4 KİŞİ ÖLÜMDEN DÖNDÜ
Park halinde bulunan otomobil etrafında konuşan 4 kişi ölümden döndü. Park halindeki otomobile arkadan vurduktan sonra, otomobil, önünde bulunan bir kişiye çarptı.
1 KİŞİ YARALANDI, KAZA ANI CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI
Çarpmanın etkisiyle adam yere düştü. Kazada otomobil önünde bulunan 1 kişi yaralanırken 3 kişi yara almadan kurtuldu. Kaza anları vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Pendik’de kayan araç başka araca çarptı, 4 kişi ölümden döndü - Video