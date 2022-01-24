Euro
0.00%
Dolar
0.00%
Altın
0.00%
Borsa
0.00
0.00%
Bitcoin
487.602
0.31%
BTXN Coin
31.95
6.14%
-3ºC
İstanbul
Çok bulutlu -3 C

    Pendik’de kayan araç başka araca çarptı, 4 kişi ölümden döndü

    Pendik’te park halindeki bir otomobile buz tutan yoldan kayarak inen başka bir otomobil çarptı. Park halindeki aracın etrafında konuşan 4 kişi ölümden döndü.
    • Haber Merkezi
    • 24.01.2022 - 06:36
    • Güncelleme : 24.01.2022 - 07:22
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Pendik’de kayan araç başka araca çarptı, 4 kişi ölümden döndü

    İstanbul Pendik'te Ahmet Yesevi Mahallesi’nde akşam saatlerinde gerçekleşen olayda, havanın soğuması sonrası buz tutan yolda duramayan otomobil yol kenarında, park halinde bulunan otomobile çarptı.

    4 KİŞİ ÖLÜMDEN DÖNDÜ

    Park halinde bulunan otomobil etrafında konuşan 4 kişi ölümden döndü. Park halindeki otomobile arkadan vurduktan sonra, otomobil, önünde bulunan bir kişiye çarptı.

    Pendik’de kayan araç başka araca çarptı, 4 kişi ölümden döndü #1

    1 KİŞİ YARALANDI, KAZA ANI CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

    Çarpmanın etkisiyle adam yere düştü. Kazada otomobil önünde bulunan 1 kişi yaralanırken 3 kişi yara almadan kurtuldu. Kaza anları vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

    Pendik’de kayan araç başka araca çarptı, 4 kişi ölümden döndü - Video

    Pendik’de kayan araç başka araca çarptı, 4 kişi ölümden döndü #2

    Pendik’de kayan araç başka araca çarptı, 4 kişi ölümden döndü #3

    Pendik’de kayan araç başka araca çarptı, 4 kişi ölümden döndü #4


    Görüş Bildir