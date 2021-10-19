Pendik'te 4 kişinin yaralandığı kaza anı kamerada

İstanbul'un Pendik ilçesinde dün iki otomobilin kafa kafa çarpıştığı kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Dün saat 20.30 sıralarında Pendik ilçesi Kurtköy mahallesi Ankara Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, Nurbek Ergül'ün kullandığı 34 KR 4692 plakalı otomobil, Sabiha Gökçen Havalimanı yönünde ilerlediği sırada Pendik Köprüsü yönünde ilerleyen Adem Öztürk yönetimindeki 34 EKB 788 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

KAZANIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Kazada 4 kişi yaralanırken bugün ise olayla ilgili görüntüler ortaya çıktı.

Pendik'te 4 kişinin yaralandığı kaza anı VİDEO

KAZAYA KONTROLSÜZ ŞERİT DEĞİŞTİREN SÜRÜCÜNÜN ARACI NEDEN OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde kazaya 3'üncü bir otomobilin sebep olduğu ortaya çıktı. Görüntülerde, Semih Aydın yönetimindeki 34 BME 425 plakalı otomobilin sağ şeritten kontrolsüz bir şekilde sol şeride geçtiği ve o sırada caddede ilerleyen Nurbek Ergül yönetimindeki otomobilin, bu otomobile çarptığı görülüyor.

Kazaya neden olan sürücünün aracıyla geri geri giderek uzaklaştığı da kameraya yansıyor. Kazanın ardından sürücü Nurbek Ergül'ün kullandığı otomobilin kontrolden çıkarak karşı şeritten gelen Adem Öztürk yönetimindeki otomobille kafa kafaya çarpışıyor.





