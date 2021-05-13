Pendik’te 5 katlı binanın çatısında yangın çıktı
İstanbul'un Pendik ilçesinde 5 katlı binanın çatısı alevlere teslim oldu. Çatının tamamen yandığı yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.
- İHA
- 13.05.2021 - 17:22
- Güncelleme : 13.05.2021 - 17:45
Pendik Güzelyalı Mahallesi’nde bulunan 5 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. Yangın nedeniyle yoğun dumanın gökyüzüne yükseldiği görüldü. Yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye alevlerin sardığı çatıdaki yangına müdahale ederek söndürdü.
ÇATIDA BÜYÜK MADDİ HASAR OLUŞTU
Çıkan yangın nedeniyle çatıda büyük maddi hasar oluştu. Yangın nedeniyle can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.
Öte yandan 5 katlı binanın çatısının yandığı anlar ve gökyüzüne yükselen yoğun duman vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedildi.
Pendik’te 5 katlı binanın çatısında yangın çıktı VİDEO