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Pendik’te 5 katlı binanın çatısında yangın çıktı

Pendik’te 5 katlı binanın çatısında yangın çıktı

İstanbul'un Pendik ilçesinde 5 katlı binanın çatısı alevlere teslim oldu. Çatının tamamen yandığı yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.